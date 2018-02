Samler man femogtyve kvinder og tre mænd til en Feministisk Salon er odds for en forrygende diskussion ikke optimale. Alle til Brecht-festivalens næstsidste arrangement søndag eftermiddag var nok lidt for enige om #Metoo-bølgens gode virkning, om ligestilling, der ikke kun handler om kvinder, men også om mænd - eller om kvoter, både for mænd og kvinder. Selvom kvoter for at få flere mænd ind i traditionelle kvindefag som hjemmehjælp, sygeplejerske og børnehavepædagoger sandsynligvis ikke ville få den store virkning - med mindre lønnen i disse hverv bliver sat op.

Feministisk Salon startede med en performance af Ivana Rohr, som på tysk og engelsk akkompagnerede en film med stilet-sandal-trampende kvindeben med sexistiske og provokerende udsagn. Som hvordan man voldtager en engel.

"Hvad du end gør, er det ikke nok. Situationen er dårlig og den bliver bare værre", afsluttede hun sin performance, men heldigvis var publikum mere positive overfor kvindernes situation, selvom der var enighed om, at det ikke nytter at stå ene. At det er et fælles oprør mod patriarkalsk vanetænkning og magt, fremtiden skal gøre op med.