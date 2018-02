Et stærkt Frededericia mandskab med profilerne Jacob Mikkelsen og Peter Nielsen tilbage på holdet efter skader var i første halvleg en større udfordring for topholdet fra HC Odense.

På små justeringer i forhold tit FHK-profilerne fik HCO's 6:0 forsvar initiativet i forsvaret. - Med mere bevægelse og større fysik pumpede vi FHK for resurser, fortalte HCO's taktisk dygtige træner Martin Hjortshøj. Vi indkasserede ialt syv udvisninger mod hjemmeholdets to, lidt i overkanten, men også et udtryk for HCO's stærke forsvarsindsats, fortsatte træner Hjortshøj.

Angrebet blev især i anden halvleg fornemt styret af Nicklas Andreasen, der fra playmakerpladsen styrede sit angreb til flote mål og sejr mod en på dagen stærk modstander. (KAI)