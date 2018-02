Det blev en meget tæt og spændende affære, da Svendborg lagde bane til det sydfynske lokalopgør mod GOG. Værterne har fået støvet nogle af sidste års spillere af, og kom med en trup der var tydeligt forstærket. Derfor kunne hjemmeholdet følge med topholdetfra Gudme, så der ved pausen stod 16-16.

GOG prøvede igennem 2. halvleg at holde et hårdt tryk i håb om, at konditionen kunne blive udslagsgivende. Med to minutter igen var det dog fortsat lige, og først der fik gæsterne slået et hul på to mål, som gav dem den afgørende sejr.

- Svendborg havde et fint hold, og vi er bare glade for at vinde en dsg som i dag, sagde GOG-træner Keld Vilhelmsen. (Lund)