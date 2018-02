AaB hentede et enkelt point søndag mod FC Nordsjælland, da opgøret i Aalborg endte 1-1.

Det ene point kan meget vel blive altafgørende for AaB's chancer i kampen for at nå med i mesterskabsspillet ifølge Morten Wieghorst.

AaB-træneren forventer nemlig, at kampen om at nå med i top-6 i Alka Superligaen vil fortsætte til sidste fløjt.

- Jeg er ret sikker på, at det går til 26. og sidste spillerunde som sidste år, men sidste forår var vi lang tid om at komme i gang.

- Vi må ikke bruge så lang tid på det denne gang. Så kommer vi ikke derop, siger Morten Wieghorst.

Han tror, at AaB kan spille sig med i mesterskabsspillet, men det kræver sejre allerede fra næste runde.

- Et slag på tasken er, at vi skal vinde to eller tre af de sidste fire kampe for at nå det, siger Morten Wieghorst.

AaB-veteranen Kasper Risgård forlanger også sejre i jagten på klubbens første deltagelse i ligaens mesterskabsspil.

- Du kommer ikke langt med ét point som i dag. Kun tre point tæller. Så jeg vil hellere tabe nogle kampe og vinde nogle.

- Det skærper til, og vi skal til at have nogle sejre, hvis vi skal derop, siger Risgård.

Sejrene skal AaB hente i de fire resterende kampe i grundspillet, hvor modstanderne er Sønderjyske, AC Horsens, Randers FC og AGF.