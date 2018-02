Hollænderen Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) vandt søndag det belgiske forårsløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Løbet regnes som en sprinterklassiker, og det sluttede som forventet med en spurtafgørelse i et reduceret felt.

Ruten byder ganske vist på både brostensveje (pavéer) og 12 små, stejle stigninger.

Men den sidste af disse lå 50 kilometer fra mål, og løbet tiltrækker flere sprintertyper end for eksempel Omloop Het Nieuwsblad, som lørdag åbnede klassikersæsonen med sin miniudgave af Flandern Rundt.

På grund af rutens udformning var det største danske håb om sejr derfor på forhånd knyttet til hurtige og formstærke Magnus Cort (Astana).

Han kom dog ikke til at spille en rolle på grund af et uheldigt styrt.

I Omloop Het Nieuwsblad sluttede Cort på 23.-pladsen. Hans holdkammerat Michael Valgren vandt løbet, mens Mads Würtz Schmidt (Katusha) kørte en flot 12.-plads hjem.

Alle de tre danskere stillede også op i Kuurne-Bruxelles-Kuurne - sammen med fire landsmænd.

Med 75 kilometer til mål var feltet brækket over i to dele med 40 sekunder imellem sig.

I den forreste gruppe lå blandt andre Mads Pedersen (Trek) sammen med sin kaptajn, Jasper Stuyven, mens blandt andre Cort, Matti Breschel (EF Education First-Drapac) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) lå i den bageste.

Først da afstanden var vokset til over et minut med 60 kilometer tilbage, satte Astana-folk sig frem for at mindske det.

Fordi Astana måtte jagte og satse på samling før mål, så Cort kunne komme i spil som den store trumf, fik Michael Valgren rollen som arbejdsmand.

Men før Astana skabte samling, var Stuyven og Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) stukket af fra frontgruppen.

For Oss sluttede eventyret med en punktering 33 kilometer fra mål, og så kørte Stuyven alene, indtil han blev hentet.

Nede bagved var Magnus Cort involveret i et styrt med 20 kilometer igen og måtte vente på en ny cykel.

Derfor var han ikke i spil, da det reducerede felt km samlet til mål, og Dylan Groenewegen trådte uimodståeligt an.

Kuurne-Bruxelles-Kuurne rangerer pointmæssigt i den næsthøjeste løbskategori, Hors Catégorie, lige under World Tour-løbene.