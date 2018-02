- Vi kom til at stå alt for langt fra hinanden, og det gav Stige ret gode betingelser til effektive afslutninger, sagde træner Foli. Han kunne så glæde sig over, at spillerne forstod budskabet og vågnede op.

- Vi kom hurtigt på 14-14, senere på 20-18, men herfra var det farvel og tak, jublede træneren. Martin Foli scorede ni, Peter Christensen seks, og endelig Kenneth Simonsen fire. (wta)