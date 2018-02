FC Midtjylland måtte nøjes med uafgjort mod Krim efter at have misbrugt et straffe få sekunder før tid.

FC Midtjyllands håb om at komme videre til kvartfinalen i håndboldkvindernes Champions League led et hårdt slag, da holdet på hjemmebane måtte nøjes med 24-24 mod Krim fra Ljubljana.

Kampen om fjerdepladsen i gruppe 1 er stadig et trekantdrama med deltagelse af FCM, Krim og Nykøbing Falster, men midtjyderne halter et point efter begge rivaler.

Holdet havde ellers en oplagt mulighed for at snuppe de to point, men Helene Fauske brændte et straffekast med omkring ti sekunder igen.

Det blev dyrt, at midtjyderne kom skidt i gang mod et slovensk hold, der ikke var skræmmende.

Der manglede bid i afslutningerne, og i målet fik Sabine Englert for en gangs skyld ikke fat i ret meget.

Med god opbakning fra en lille gruppe medrejsende og konstant trommende fans bragte Krim sig foran 9-4, inden midtjyderne begyndte at vågne op.

Ved pausen var gæsternes forspring reduceret til 13-12, og med Jessica Ryde mellem stængerne fortsatte FCM jagten i anden halvleg.

Krim fik stadig sværere ved at lave mål, og 12 minutter før tid kunne Mie Augustesen bringe danskerne foran med 19-18. Det var første FCM-føring siden 1-0.

Midtjydernes norske stjerne Veronica Kristiansen leverede en svingende præstation, men gjorde sig bemærket med både scoringer og flotte oplæg i den hektiske slutfase.

Træner Kristian Kristensen tog timeout med 40 sekunder igen ved stillingen 24-24, og på det efterfølgende angreb kæmpede Augustesen sig frem til et straffekast.

Men Helene Fauske, der ellers havde været sikkerheden selv fra syv meter, misbrugte, da det gjaldt allermest.

FC Midtjylland skal i næste runde på en svær opgave ude mod CSM Bucuresti, inden Nykøbing Falster venter i sidste runde.