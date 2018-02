FC Midtjyllands Marc Dal Hende sørgede med to mål for, at Superligaens førerhold søndag vandt 2-1 over Hobro.

Samtidig nåede forsvarsspilleren op på ni scoringer i denne sæson.

Det er ifølge assistenttræner Kristian Bach Bak en helt uhørt præstation af en venstreback.

Hovedpersonen er mere ydmyg i forhold til det høje antal scoringer, og vil efter kampen ikke sætte tal på hvor mange mål, han håber at kunne score i løbet af sæsonen.

- Jeg er forsvarsspiller, så jeg har ikke ambitioner om at score mange mål.

- Jeg vil vinde fodboldkampe, og det gjorde vi imod Hobro, siger den midtjyske matchvinder.

Marc Dal Hende konstaterer, at positionen som wingback i FC Midtjyllands 3-5-2 formation passer ham glimrende.

- Jeg har ingen problemer med at spille en almindelig venstreback, men der er ingen tvivl om, at en angrebsivrig back, der bare får lov til at smaske op og kæmpe, passer helt perfekt til mig, siger han..

- Men det passer ikke kun godt til mig, men til hele holdet, siger Dal Hende.

Cheftræner Jess Thorup er begejstret for sin matchvinder, men påpeger efter sejren over Hobro, at det ikke kun er mål, som den angrebsivrige back bidrager med.

- Marc er en kriger, der bidrager med power og energi både på og uden for banen. Han er vigtig for vores spil, siger cheftræneren.

FC Midtjylland kan få brug for mål fra backen igen torsdag aften, hvor Brøndby kommer på besøg. Især hvis den offensive profil Paul Onuachu, der var skadet søndag mod Hobro, fortsat er ude.

Jess Thorup kunne efter kampen ikke give en endegyldig status på den nigerianske angriber, men håber at få profilen klar til topkampen torsdag.

Kampen mod Brøndby spilles torsdag klokken 20 i Herning.