Problemerne på det statslige og det kommunale område er så forskellige, at et KL-forhandler tror på forlig.

Efter syv dage opgav forhandlere for 180.000 statsligt ansatte fredag at nå til enighed om en ny overenskomst.

Møderne i regionerne og kommunerne har været sat på pause, fordi det statslige område sætter den økonomiske ramme for alle de offentligt ansattes overenskomster.

Alligevel tror kommunernes topforhandler ved overenskomstforhandlingerne, Michael Ziegler, på et kommunalt forlig.

- Min forventning er, at det bør være muligt at lande et generelt forlig på det kommunale område, siger Michael Ziegler på vej ind til møde søndag eftermiddag med repræsentanter for de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab.

Zieglers tiltro til et forlig på det kommunale område skyldes især, at problemerne i staten adskiller sig markant fra de kommunale knaster.

- Min oplevelse er, at det, der var den reelle sammenbrudsårsag på det statslige område, var håndteringen af den betalte frokostpause.

- Det er ikke et problem på vores bord. Så det bør i hvert fald ikke få forhandlingerne til at bryde sammen, siger Michael Ziegler.

Det skyldes, at mange af de kommunale institutioner er afhængige af, at de ansatte er til stede under frokostpauserne.

Derfor er betalte frokostpauser ikke et problem, da det er vigtigt, at eksempelvis pædagoger ikke går fra arbejdspladsen under frokost.

Der har været enkelte runder, hvor gennembrudsforliget er kommet i kommunernes forhandling, men det vil være en stor overraskelse, hvis det sker denne gang.

Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen tvivler på, at der landes et forlig.

- Sammenbruddet på det statslige område forfølger de forhandlinger, der foregår andre steder. Der er en skarp koordinering mellem stat, kommuner og regioner.

- Jeg tror, at de forhandler stille og roligt, og så konkluderer de nok, at de ikke kan blive enige, siger Flemming Ibsen.