Hjemmeholdet fra Faaborg ØH kom godt fra start i kampen mod bundholdet fra Haarby som nærmest var chanceløse mod et koncentreret forsvar hos værterne, og spillere som på dagen var yderst velfungerende i alle faser.

Herrerne fra Faaborg ØH har absolut ingen ønsker om at rykke op i Fynsserien, selv om de gør det rigtig fra kamp til kamp, men deres indsats er udelukkende til ære for egen tilfredsstillelse over at gøre det godt, og så gå fra banen med æren i behold.

Faaborg ØH ligger på en plads som nummer fire, og der er ikke den store fare for at en oprykning skulle spolere holdets glæde over at spille håndbold med glæde.

Topscorer for Faaborg ØH blev Johnny Jørgensen med syv plettere. (hol)