For femte udgave af Svendborg Dage med Brecht lykkedes det at få de unge med. Det kræver midler og institutionel ballast, mener formanden for foreningen, Anneline Köhler Juul.

Selvfølgelig er det en sejr at kunne konstatere, at publikumstallet for hver Brecht-festival forøges. I år har foreningen bag Svendborg Dage med Brecht solgt et halvt hundrede billetter til egne arrangementer. Dertil kommer BaggårdTeatrets tilbud, bibliotekets, Giant Steps, Folk for Folks bidrag.

Men det, formanden for Svendborg Dage med Brecht, Anneline Köhler Juul, allermest glæder sig over, er, at et længe næret ønske om at inddrage ungdommen i festivalen er lykkedes.

- At få unge til at deltage aktivt i Brecht-festivalen kræver mere, end hvad vores forening selv kan mønstre, siger hun. - Det fordrer en institutionel ballast og penge, og det har vi fået i samarbejdet mellem BaggårdTeatret og Kulturregion Fyn.