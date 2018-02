Med to scoringer sørgede FC Midtjyllands Marc Dal Hende for en sejr til FC Midtjylland i udekampen mod Hobro.

FC Midtjylland tog den tredje sejr af tre mulige i foråret, da Hobro søndag blev besejret med 2-1 på udebane.

Dermed fastholder midtjyderne førstepladsen i Alka Superligaen, hvor holdet nu har 53 point. Brøndby har på andenpladsen 47 point - dog for en kamp færre.

Det var to hold fra hver sin ende af formbarometeret, der søndag eftermiddag mødtes i Hobro.

Gæsterne fra FCM havde ikke tabt i ligaen i 15 kampe i træk, mens Hobro omvendt ikke havde vundet i de seneste fem kampe.

Til opgøret måtte Hobro ovenikøbet undvære topscorer Pål Alexander Kirkevold, der afsonede karantæne. Det var dog ikke til at se i opgørets indledning.

Hobro startede offensivt, og fik testet gæsternes defensiv af flere omgange.

Det var alligevel gæsterne, der efter fem minutter bragte sig foran. På FCM's første reelle offensive aktion, fandt gæsternes anfører Jakob Poulsen wingbacken Marc Dal Hende med et fladt indlæg. Dal Hende kunne let sende bolden i nettet til en 1-0 føring til FCM.

Hjemmeholdet fortsatte med at stresse gæsternes defensiv, men det var symptomatisk for Hobros offensiv, at den manglede skarphed.

FCM-spillerne virkede omvendt tilfredse med føringen, og selv om gæsterne dominerede spillet, kom det ikke til de åbne målchancer. Derfor endte det med en smal føring til midtjyderne ved pausen.

Anden halvleg åbnede med samme kampbillede som før pausen. Værterne søgte at stresse FCM fysisk, mens gæsterne lurede på den omstilling, der kunne lukke kampen.

Efter 62 minutter fik Hobro en hjælpende hånd fra midtjydernes unge angriber Frank Onyeka, der efter et klodset frispark, modtog sin anden advarsel og blev udvist.

Det ændrede dog ikke gæsternes tilgang til opgøret. Bare tre minutter senere dukkede Marc Dal Hende atter op på Hobros banehalvdel. Den norske angriber Gustav Wikheim fandt Dal Hende, der klappede til bolden og sendte den i nettet til 2-0.

Efter 82 minutter lykkedes det for Hobro at få reduceret til 1-2 på et flot frispark af Frans Putros.

Trods et massivt pres fra hjemmeholdet kom udligningen dog ikke, og kampen sluttede derfor med en sejr på 2-1 til FCM.

Hobro er lige nu placeret lige uden for den vigtige top-seks, der senere på foråret skal kæmpe i medaljeslutspillet. Holdet er på syvendepladsen med 28 point - det samme som OB på sjettepladsen.

I næste runde møder Hobro hjemme FC København, mens FC Midtjylland hjemme møder Brøndby.