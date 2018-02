19-årige Anders Funch Engelstad er ny næstformand for SF på Fyn. Den nye ledelse markerer et markant generationsskifte i partiet.

Nordfyn: Der er fart på den politiske karriere for den 19-årige SF'er Anders Funch Engelstad fra Veflinge (F), der først for lidt mere end et år siden meldte sig ind i SF.

I november strøg han ind i den nordfynske kommunalbestyrelse med 168 personlige stemmer og sikrede dermed SF mandat nummer to, og i lørdags blev han valgt som ny næstformand i SF Fyn, hvor han sammen med den nye formand, 39-årige Morten Thomsen, repræsenterer et gedigent generationsskifte, idet den nye formandsduo tilsammen er 85 år yngre end de to, de afløser, Niels Erik Ramhøj og Hans Glæsel.

- Ja, det er store sko, jeg skal fylde ud, og jeg er overrasket over valget, men jeg ser det som et stort skulderklap og en tillidserklæring, siger Anders Funch Engelstad.

- Det er gået hurtigt, men jeg føler, at jeg passer godt ind i partiet, og så var der en næstformandspost, som jeg ikke kunne sige nej til. Og nu har jeg tiden til at suge til mig og få de erfaringer, jeg kan, siger han, der blev student i sommer og nu er i gang med et sabbatår.

Samtidig med at han bruger tid på at sætte sig ind i, hvad arbejdet i kommunalbestyrelsen indebærer, kan han nu føje arbejdet som næstformand for de fynske SF'ere til listen over nye erfaringer.

Endnu har Anders Engelstad ikke nået at gøre sig de store tanker om, hvad han vil bruge næstformandsposten.

- Men jeg vil i hvert fald gerne arbejde for at få SF og SFU (SF's Ungdom) til at arbejde bedre sammen, for vi har en forskellig tilgang til tingene og til måden at føre politik på, siger han.