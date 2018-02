Englands Callum Smith er klar til finalen i supermellemvægt i World Boxing Super Series, hvor han - formentlig i juni - skal i ringen mod landsmanden George Groves.

Groves besejrede forrige lørdag Chris Eubank Jr. på point i den første semifinale, og Callum Smith måtte også gå alle 12 runder, før han kunne strække armene i vejret efter kampen lørdag aften i Nürnberg mod Nieky Holzken.

Den ubesejrede Callum Smith skulle egentlig have været oppe mod tyskeren Jürgen Brähmer, men han trak sig tirsdag som følge af sygdom, og derfor trådte hollænderen Holzken til.

George Groves kunne fra sin plads ved ringside se Callum Smith hente sin 24. sejr i lige så mange kampe. Alle tre dommere havde den 27-årige bokser fra Liverpool som klar vinder.

Holzken havde dog stor ære af kampen og gav allerede i første omgang sin modstander noget at tænke over med et hårdt højrestød til ansigtet, skriver nyhedsbureauet AFP.

I anden runde blev englænderen igen fanget af hollænderens højrehånd, men denne gang svarede Smith igen med en uppercut.

Datoen for finalen er endnu ikke fastlagt.

George Groves vred sin ene skulder af led i 12. og sidste runde mod Chris Eubank for en uge siden, men han regner med at være fit for fight i juni.

World Boxing Super Series er en ny bokseturnering, hvor i alt 16 boksere deltager.

Otte boksere stiller op i supermellemvægt, og det samme er tilfældet i cruiservægt.