Allerede inden Aalborgs håndboldherrer løb på banen og tabte udekampen mod RK Celje med 28-32, stod det klart, at den forsvarende danske mester ikke kommer videre fra gruppespillet i årets Champions League.

I en tidligere kamp lørdag i gruppe B vandt Meshkov Brest nemlig ganske overraskende med 29-28 over topholdet PSG og rykkede dermed uden for Aalborgs rækkevidde på den sjetteplads, som giver det sidste sæt billetter til ottendedelsfinalerne.

Med sejren nåede Brest op på ti point for 13 kampe.

Aalborg havde inden nederlaget i Celje fem point for 12 kampe og kunne med to gruppekampe tilbage ikke længere nå forbi den hviderussiske klub i tabellen.

Derfor havde kampen mod RK Celje i Slovenien kun kosmetisk betydning for både Celje og Aalborg, og det kunne ses på tilskuerrækkerne, hvor hullerne var mange og store.

Det var de også i gæsternes forsvar fra kampens start, hvor Celje stormede på 7-2 og siden 10-5.

Aalborg havde kun æren og muligheden for at undgå gruppens sidsteplads at spille for, men kæmpede ikke desto mindre forbilledligt, og kom på 11-11 efter 23 minutter.

Ved pausen havde værterne dog igen skabt luft og førte 15-12.

I anden halvleg holdt Celje momentum og kom på 19-14, før Aalborg igen kæmpede sig tilbage.

Ved 24-25 var spændingen genopbygget i et par minutter, indtil Celje trak endegyldigt fra og med tre minutter tilbage var foran 30-27.

I den sidste gruppekamp i Champions League får Aalborg den 4. marts besøg af Flensburg-Handewitt.