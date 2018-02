FAKTA: Her er vinderne ved Berlinalen

Ved den store filmfestival i Berlin, Berlinalen, er priserne lørdag aften blevet uddelt.Her kan du se, hvem der løb med de vigtigste priser.* Guldbjørn for bedste film: "Touch Me Not", som er instrueret af Adina Pintilie.* Grand juryens sølvbjørn: Den polske film "Twarz".* Sølvbjørn for bedste instruktør: Wes Anderson for "Isle of Dogs".* Sølvbjørn for bedste skuespillerinde: Ana Brun i "Las herederas".* Sølvbjørn for bedste skuespiller: Anthony Bajon i "La priére".* Sølvbjørn for bedste manuskript: Manuel Alcalá og Alonso Ruizpalacios for "Museo".Kilder: www.berlinale.de