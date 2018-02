Serviceniveau: Kommunerne er hårdt presset økonomisk, derfor sænkes serviceniveauet og flere ydelser bliver gjort til egenbetaling. Har borgeren ikke råd, må de pårørende træde til. Velkommen til den sørgelige udvikling i Danmarks velfærdssamfund.

En ny rundspørge blandt ældrecheferne i kommunerne udført af analyseinstituttet Epinion for FOA, viser nemlig, at 30 % af kommunerne indenfor de sidste 2 år har ladet flere ydelser overgå til egenbetaling. Især tøjvask, indkøb og transport skal borgerne nu selv betale.

Det er en skæv udvikling. Det går ud over helhedsplejen til borgerne. Pårørende skal tage et større ansvar, selvom de har et aktivt arbejdsliv, der skal passes. Medarbejderne er i risiko for at ende i konflikt med borgerne, fordi det oftest er dem, der skal levere budskabet og den forringede service, og sige "Det må vi desværre ikke, det har kommunen bestemt pga. besparelser." På Christiansborg og i kommunalbestyrelserne skulle politikerne selv have den ubehagelige oplevelse at tage ud til borgerne og fortælle, hvorfor serviceniveauet skal slækkes.

Jeg husker det tydeligt selv, da jeg arbejdede som social- og sundhedsassistent. Det er ikke en rar følelse at stå overfor en borger på den måde. Blikket af skuffelse og "jeg er kun til besvær for samfundet" brænder sig fast på nethinden. Man vænner sig aldrig til det, selvom det nærmest er en del af hverdagen. Det æder derimod hele dit hjerte op.

For borgerne er det bestemt heller ikke en rar følelse at opleve, den hjælp de har brug for, fordi de ikke længere kan selv, svinder ind - Og så kan de tænde for tv'et og høre i nyhederne at der er kommet skattelettelser her og der; Bilerne er blevet billigere, alkohol- og sukker afgifter sløjfet - Men ikke nogle skattelettelser, der har været i nærheden af deres livssituation. Tværtimod. Den nuværende velfærdspolitik i dagens Danmark kan vel beskrives i denne sætning: "Vi tager fra de der har mindst til de der har mest".

Er der flere ydelser på vej til egenbetaling? Jeg frygter det! Vi går en tid i møde, hvor kommunerne er underlagt et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). Kommunerne har over for regeringen forpligtet sig på at effektivisere for 1 mia. kr. ekstra hvert år. Den ene halvdel går direkte til regeringen, som kan bruge den til at drysse gaver ud i finanslovsforhandlingerne, og den anden halvdel kan kommunerne få lov til at beholde selv. Det presser kommunerne unødvendigt hårdt. Det store tema på KLs kommende topmøde her den 8.-9. marts burde være: Afskaf nu MEP - Sæt mennesket før penge!