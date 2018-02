Håndbold: Det lå i luften, at Gudme HK godt kunne løbe ind i en mindre lussing i lørdagens hjemmekamp mod 1. divisions absolutte tophold, EH Aalborg. Gudme HK havde før Aalborg således spillet det, som cheftræner Thomas Brandt Nyegaard over for Sport Fyn har betegnet som "et par sjask-kampe".

Men de fynske oprykkere til rækken kunne gå fra banen i Gudme med løftede hoveder efter et nederlag på kun to mål - 20-22 - efter at have været bagud 10-12 ved pausen.

- Jeg er stolt af pigerne. De viste fight og mod - og til tider også godt spil, konstaterer Thomas Brandt Nyegaard.

Et udfald i begge halvlege, hvor gæsterne kom markant foran, gjorde dog udslaget for hjemmeholdet. Midt i anden halvleg var Gudme HK således bagud 14-19, og så var der langt til point.

Gudme HK ligger aktuelt på den første plads over de tre direkte nedrykningshold - med seks point ned til Lyngby på pladsen under fynboerne. Bjerringbro på den anden playoff-plads vandt lørdag over Fredericia HK og er nu to point foran fynboerne. Det kunne ligne, at Gudme HK ender i playoff.

- Så tager vi det med, som det lyder fra Thomas Brandt Nyegaard.