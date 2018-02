Lyngby spillede lørdag 0-0 mod AGF, og dermed er holdet uden sejr i de seneste ti kampe i træk i Alka Superligaen.

Anfører Thomas Sørensen erkender, at Lyngby hungrer efter en sejr, men han understreger samtidig, at den lange stime uden tre point ikke er noget, der har slået truppen ud af kurs.

- Jeg siger ikke, at vi ikke har fokus på det, for vi prøver altid at vinde fodboldkampe, men det er ikke noget, der fylder.

- Når det er sagt, er jeg da træt af, at vi ikke vinder fodboldkampe. Men lige nu er vi et sted, hvor vi bare skal forsøge at blive bedre fra kamp til kamp, og det føler jeg også, at vi bliver, siger Thomas Sørensen.

Lyngby kan glæde sig over, at lørdagens 0-0-kamp var første gang siden oktober, at holdet holdt buret rent.

Det gør Lyngby-anføreren da også, og han roser samtidig den unge målmand Oskar Snorre, som leverede nogle gode redninger mod AGF.

- Det betyder meget for os at få et clean sheet. Jeg vil da hellere vinde 2-1 end at spille 0-0, men når vi ikke vinder, er 0-0 det bedste for os i forsvaret.

- Det er også dejligt for Oskar at holde buret rent, og han spillede en fantastisk kamp. Det er dejligt at se, at sådan en ung mand bare går ind og ligner en, der har spillet en masse superligakampe.

- Han havde nogle afgørende redninger og spillede en rigtig god kamp, siger Thomas Sørensen.

19-årige Oskar Snorre har spillet de tre første kampe for Lyngby i 2018 og glæder sig over at have hjulpet holdet til et point.

- Jeg er altid tilfreds med et clean sheet. Det er mit job at holde nullet, så det er jeg glad for, at jeg gjorde.

- At holde buret rent er det bedste, der kan ske for en målmand, siger Snorre.