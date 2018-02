Med en scoring i sidste sekund til 28-27 fik Lasse Møller hevet to vigtige point hjem til GOG. Men hans brændte straffekast ved 25-25 kunne have sendt hjemmeholdet ud i mørket mod et af ligaens bundhold.

Ved 25-25 brændte Møller et straffekast på Skandersborgs Bertram Obling, der er kendt for at være rigtig god på netop straffekast. Efterfølgende kom gæsterne foran 27-26. Men ved 27-27 og med ni sekunder tilbage af opgøret - og efter en GOG-timeout - gik Lasse Møller på banen og kanonerede bolden i nettet til snæver hjemmesejr.

GOG er med sejren sikker på at ende i top-otte i grundspillet og dermed få adgang til slutspillet, men ambitionerne rækker langt videre, nemlig til at fastholde den aktuelle andenplads, der giver to point med over til slutspillet. Tredjepladsen er nemlig kun vedhæftet et enkelt point til slutspillet.

- Sikke en kamp, var kommentaren fra hovedpersonen selv, Lasse Møller, da han var kommet ud af omklædningsrummet, og han tilføjede:

- Vi havde et problem med Skanderborgs kontraer, og så fik vi selv en masse kæmpechancer, som vi valgte at brænde. Vi skulle ikke have gjort deres målmand (Kristoffer Laursen red.) til verdens bedste. Det var skidt. Så blev det til en ond cirkel for os. I pausen brugte vi 10 sekunder på at snakke de første 30 minutter og resten på at se fremad. Der var to muligheder: At grave os ned og tabe eller vælge at stå sammen og komme fremad.

- Du brændte et straffekast ved 25-25 - og scorede efterfølgende sejrsmålet. Er det mentale overskud din force?

- Jeg havde det ikke dårligt med at skulle tage det straffekast (GOG havde allerede brændt to straffekast, red.). Når jeg så brændte, ja, så var det bare ærgerligt. Men det betyder ikke, at jeg ikke tør tage en ny chance. I timeouten var det aftalt, at Niclas Kirkeløkke skulle skyde - eller at jeg skulle komme bagom og så skyde. Sådan et ansvar tager jeg imod. Der er kun en vej. Frem.