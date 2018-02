Minik Dahl Høegh var tilbage i arenaen i Gudme - denne gang som spiller for Skanderborg Håndbold. Høegh har været ude i flere måneder på grund af et overrevet korsbånd, og man kunne se, at bagspilleren mangler kampform.- Sådan er livet, lød Minik Dahl Høeghs kommentar til det snævre nederlag til de tidligere holdkammerater fra GOG, efter at hans hold ellers havde haft teten helt frem til opgørets sidste minutter. Foto: Karsten L. Sørensen