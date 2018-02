Team Esbjerg spillede sig på tredjepladsen i HTH Go Ligaen, da vestjyderne på hjemmebane lørdag slog topholdet København Håndbold med 27-23.

Sejren bringer Team Esbjerg op på 26 point ligesom FC Midtjylland på fjerdepladsen. Københavnerne sidder på førstepladsen med 31 point.

Hjemmeholdet gik til pause foran 14-9, og efter seks minutter af anden halvleg var Esbjerg foran 18-10.

Dermed lignede det en særdeles svær mission at vende kampbilledet for gæsterne, der med lidt under et kvarter igen reducerede til 14-21.

Vilde Ingstad og Kristina Liscevic scorede begge fem gange i opgøret for Team Esbjerg, mens Mai Kragballe blev topscorer for københavnerne med sine fire scoringer.

Nederlaget til København kom, efter at topholdet senest fik uafgjort 24-24 hjemme mod Odense Håndbold.

Der resterer tre runder i af grundspillet i kvindernes bedste håndboldrække.