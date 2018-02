Håndbold. 3. division, pulje 4, kvinder. DHG-Tved 27-20 (12-11). Tved var med, så længe kræfterne slog til. Og det gjorde de, indtil der manglede et kvarter. Her stod der 20-19 til DHG, der havde lagt en hård fysisk linje, og den kunne gæsterne ikke matche i slutfasen.

- Nej, desværre. At det blev til et nederlag på hele syv mål, var lige i overkanten. Men vi kan ikke pille ved det fortjente i deres sejr, sagde Tveds Martin Nørregaard. Rie Kieler scorede seks, Katrine La Cour, Maiken Hartz og Thea Larsen nettede hver fire gange. Tved skal nu besejre Kolding på torsdag for at holde andenpladsen. (wta).