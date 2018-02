Indsigt

Kim Lynbech, hvorfor er det nødvendigt, at Tarup Center udvides?

- En stor detailhandelsanalyse, som blev lavet for fire-fem år siden i forbindelse med planerne om citycentret VIVA, afdækkede, at Tarup Center kun dækkede 70 procent af vores gæsters købsbehov. Der var nogle typer af forretninger og nogle brancher, vores gæster efterspurgte, og når vi ikke har dem, kører mange forbi os, især dem der kommer vestfra. Vi har altså behov for at udvikle centret for at opretholde vores kundeflow. Ellers bliver vi overhalet inden om af andre aktører. Ofte bliver der efterspurgt større lejemål, men i og med vi er et 50 år gammelt center, er mange af vores lejemål ikke voldsomt store. Det kan vi ændre på med en udvidelse.

Hvad har holdt jer tilbage?

- Vi har ønsket at udvide i mere end 10 år, men har rendt panden mod en mur med hensyn til lokalplaner og politiske beslutninger. For eksempel skulle VIVA have lov til at tage første spadestik, inden vi fik lov til at udvide. Det er der siden blev ændret i, så vi nu har fået mulighed for at udvide med 2200 kvadratmeter. Den chance har vi grebet med det samme, selv om vi har ønsket at få flere. Nu arbejder vi på at udnytte dem som optimalt som muligt, og derfor arbejder vi målrettet på at finde ud af, hvem vi præcis skal danse tango med. Vi får mange henvendelser fra forskellige, som har lyst til at komme ind, men vi skal også vælge de rigtige at danse med. Nu venter vi bare på, at det bliver den 10. april, hvor høringsfristen udløber.

Hvad er der brug for i centret?

- Vi arbejder på at undersøge, hvad præcis vores kunder efterspørger. Og det er noget mere bredde og dybde i nogle af brancherne. Vi har et godt udvalg af dametøj, men mangler måske alligevel noget. Og lige sådan på herresiden. Hennes & Mauritz favner bredt, men det er ikke nok. Og så mangler vi noget bespisning og kunne godt bruge en restauration mere. Gerne i forlængelse af en biograf.

Hvad sker der med danske centre i de her år, hvor konkurrencen fra internethandlen er voldsom stor?

- Vi kan ikke lige lukket verdens største center, som jeg plejer at kalde internettet. Men det er klart, at folks handelsmønstre ændrer sig i takt med ny teknologi og sikkerhed på nettet. Det kan vi ikke bremse, men vi er helt sikre på, at den fysiske butik vil bestå. Vi skal bare sørge for, at vi følger med tiden og tilbyde forskellige teknologier. Vi ser for eksempel, at det er teknologisk muligt i dag at prøve forskellige briller visuelt i butikken - det kommer måske også snart med tøj, hvor du kan opleve at blive klædt på af en maskine, som skræddersyer tingene til dig. Så bliver varerne måske sendt hjem til din privatadresse, men du har købt dem i den fysiske butik.