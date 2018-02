3 / 3

Marie-Louise Krogh (th) og Karoline Krogh, mor og datter fra Morud: - Vi kommer her, fordi det er ideelt i stedet for at skulle køre hele vejen til Rosengårdcentret med al den trafik, der er i øjeblikket. Servicen er også virkelig god i flere af butikkerne sammenlignet med andre steder - og så er det mindre stressende i forhold til, hvor mange mennesker her er. Det kunne være fedt med noget mere tøj til drenge og til unge i det hele taget - og nogle caféer a la Baresso eller Joe & The Juice. - Vi kan også godt lide at bruge bymidten, men det er blevet så vanskeligt at komme derind, og den anden dag betalte jeg 32 kroner for halvanden times parkering. Herude er det gratis og til at komme til. - Derfor ville det også være super lækkert, hvis der kom en biograf her. Det er besværligt for os at skulle helt ind til byen. Her kører bussen også lige til døren. Foto: Birgitte Carol Heiberg