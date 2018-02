Kunst

100 personer mødte lørdag formiddag op i Herregårdscentret for at opleve Faaborg Børnebilledskoles årlige fernisering.

Faaborg Børnebilledskole Blev grundlagt i 1983 og er Danmarks ældste børnebilledskole.Er en forening, der består af syv afdelinger i Faaborg-Midtfyn Kommune fordelt på Svanninge, Hillerslev, Årslev, Ferritslev og Faaborg. Undervisningen foregår efter skoletid og koster 700 kroner for 40 timers undervisning og materialer. Underviserne er dels kunstnere og skolelærere med billedkunst som linjefag.

Faaborg: Et stort musikerensemble fra Musikgården er ved at gøre klar foran Faaborg Bibliotek i Herregårdscentret og både inden- og udenfor biblioteket har Billedskolens omtrent 100 elever sat deres værker op.

Det er jo vigtigt, at børnene ser med deres egne øjne, så de kan få det ud, de har ind i sig selv, og det, jeg oplever her, er, at der er nogle dygtige og professionelle lærere, der hjælper dem i den retning Hans Stavnsager

- Jeg har lige været rundt og kigge på værkerne, og jeg synes, der er en fantastiks god bredde i udstillingen. Der er både skitser af personer, fuglemalerier, og landskabsmalerier med masser af farver på, og det er også med vidt forskellige fortolkninger af samme motiv. Det er jo vigtigt, at børnene ser med deres egne øjne, så de kan få det ud, de har ind i sig selv, og det, jeg oplever her, er, at der er nogle dygtige og professionelle lærere, der hjælper dem i den retning, siger han.

En af dem, der er kommet tidligt, er borgmester, Hans Stavnsager (S), og han er benovet over børnenes niveau.

På trappeafsatsen foran biblioteket har formanden for billedskolen, Oliver Streich, fået opmærksomhed til en kort velkomsttale, hvor han takker Hans Stavnsager for at møde op med en tale, og borgmesteren bliver taget godt imod af folkemængden.

- Jeg synes det er fantastisk at se al den skaberglæde og kreativitet, der er kommet til udtryk, lyder starten på talen, hvor han blandt andet kommer ind på, at alle mennesker har en trang til at formidle deres drømme, ideer og tanker til andre mennesker.

- Og det, man ikke kan sige med ord, kan man fortælle gennem kunst, og det er også det, i gør, siger han henvendt til børnene og giver dem en ekstra peptalk med på vejen.

- I er jo kunstnere, og måske ikke kunstnere der kan leve af det endnu, men det kan være, at det kommer en dag, siger han, inden han takkede eleverne for deres indsats og selv høster en håndfast klapsalve.

Som tak for hans fremmøde har nogle af børnene fremstillet en borgmesterkæde bestående af små billedværker, som Hans Stavnsager umiddelbart efter sin tale får hængt omkring halsen af to billedskoleelever, og som han bærer med et smil, mens han efterfølgende mingeler rundt mellem værkerne.