Det var mod søndagens modstander Lemvig/Thyborøn, at nordfynboerne fik sæsonens første sejr efter den elendige start. Træneren har spillere klarmeldt, og to mand står over.

- Lemvig kommer med en masse fysik, og på den måde er det et andet type hold, end dem vi plejer at spille imod i denne division. De har to høje og stærke backer, og det samme gælder deres stregspillere i forsvaret. Og på samme vis har de en stærk offensiv streg. Vi husker fra Lemvig, hvordan de kom farende med en masse energi i andenfasen i angrebene, og de tromlede virkelig hårdt frem i en kamp med masser af mål, så vi skal selv op i fysisk gear.

- Vi har jo set video af kampen oppe i Lemvig, og det er gode minder. Det er klart, at den video giver ekstra tro på, at vi kan gentage sejren, og siden har vi lagt flere lag på vores spil, så vi har en god mavefornemmelse før kampen.

Otterup har vundet de to seneste kampe mod Stoholm og Ajax, der på samme vis ligger i bundregionen, men Otterup er nu avanceret til femtesidstepladsen.

- Vi har hele 18 spillere til rådighed. Vores sundhedsstab gør et stort og godt stykke arbejde, så vi endda kan tillade os have to spillere siddende udenfor, selv om de er klart kapable til at spille 1. division. Det giver kun endnu mere selvtillid, siger Daniel Nielsen.

- Det er fan-dag i Otterup-hallerne, og derfor er vi ekstra opsat på at give alle en god oplevelse ved at vinde denne kamp. Vi har vist, at vi nu kan slå alle hold i rækken og glæder os meget til kampen, siger Daniel Nielsen, der lørdag fik nye impulser, da han kørte til Silkeborg for at se BSV-Minsk-kampen, hvor der nok var endnu mere fysik på drengen.