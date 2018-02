Det skal være ulovligt at indgå såkaldte proformaægteskaber i Danmark. Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K), der vil forhindre, at borgere fra andre EU-lande kommer til Danmark for at gifte sig med ikke-EU-borgere.

- Vi skal have et forbud, ligesom der er i rigtig mange EU-lande. Det har vi ikke i Danmark, og det betyder, at det bliver mere attraktivt for svindlere at komme til landet, fordi der mangler konsekvenser, siger hun.

Målet med regeringens indgreb er at forhindre, at kriminelle netværk bruger bryllupper i Danmark som en bagdør til Europa. Når en borger fra et land uden for EU gifter sig med en EU-borger, får vedkommende lovligt ophold.

Børne- og Socialministeriet oplyser, at man ikke ved, hvor mange ægteskaber af den slags, der indgås i Danmark.

Flere danske kommuner tjener gode penge på, at udenlandske par tager til Danmark for at blive gift.

Der er dog ifølge ministeren ikke altid tale om reelle bryllupper. Men det kan ifølge hende være svært for kommunerne at have ansvar for at tjekke.

- Danmark skal ikke misbruges til, at man kan få ophold i EU. Det er vanskeligt ude i kommunerne at opbygge den tilstrækkelige kompetence, der skal afsløre, om der er tale om et proformaægteskab.

- Derfor er mit forslag, at vi skal samle ekspertise i en central enhed, som har et kompetent blik for at afsløre proformaægteskaber, siger Mai Mercado.

Den centrale enhed skal foretage prøvelser af ægteskabsbetingelserne, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark.

Prøvelsen kan foretages skriftligt, men parret kan som supplement også blive indkaldt til samtale. Hvis det vurderes, at der er tale om et proformaægteskab, kan enheden afvise at udstede en prøvelsesattest, så parret ikke kan blive viet.

Borgmestre fra kommuner, der tjener gode penge på bryllupsturisme, har udtrykt bekymring over forslaget. De frygter at miste store dele af indtjeningen på grund af ændringerne.

- Jeg tror, at borgmestrene kan sove helt trygt om natten. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at passe på bryllupsturismen ude i kommunerne. Jeg har ingen intention om at fjerne et indtægtsgrundlag, siger Mai Mercado.

Oplysninger viser, at der på landsplan i 2016 blev indgået cirka 13.000 ægteskaber mellem par, hvor ingen af parterne bor i Danmark.

I 2016 blev der indgået i alt cirka 44.000 ægteskaber, oplyser ministeriet.