Middelfarts træner Jan Vingaard glæder sig vist til at komme ned i træningslejren, så det garvede bentøj kan få gavn af varmen ved den tyrkiske kyst. Her præsenteres Vingaard for et par år siden som ny træner i Middelfart. Det er den nu afgående direktør Lars Peter Hermansen, der selv snapper et billede af træneren under interviewet i Kongens Have i Odense. Arkivfoto: Kim Rune