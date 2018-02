Før søndagens hjemmekamp mod Hvidovre har spillerne fra Odense Bulldogs mødtes uden for isen og spist sammen, og det håber assisterende kaptajn Martin Larsen kan bringe fornyet gejst ind på det nederlagsramte hold, der ligger til play-in-kampe for at komme med i slutspillet.

Ishockey: Efter kun en sejr i de seneste ni kampe er Odense Bulldogs for første gang i sæsonen røget uden for top-seks, der går direkte videre til kvartfinalerne. Nu ligger Bulldogs på syvendepladsen, et point efter Rungsted, der fredag aften vandt 4-1 ude over Hvidovre. Bulldogs skal altså håbe på pointtab til Rungsted, der mangler to hjemmekampe mod Herlev og Herning og samtidig selv vinde hjemmekampene mod Hvidovre og Esbjerg for at få en direkte adgang til kvartfinalerne.

To runder igen Før de sidste to runder af grundspillet i Ishockeyligaen er Rungsted rykket op på sjettepladsen, et point foran Odense Bulldogs. Begge klubber har to hjemmekampe tilbage.



Rungsted mangler at møde Herlev søndag og Herning tirsdag, Odense mangler at møde Hvidovre søndag og Esbjerg tirsdag.



De seks bedste går direkte videre til kvartfinalerne, der begynder fredag 9. marts. Nummer 7-10 (Odense/Rungsted-Herlev) og nummer 8-9 (Gentofte-Sønderjyske) mødes i to play-in-serier om de sidste to kvartfinalepladser.



I play-in spilles der bedst af fem kampe, og nummer 7 og 8 får på forhånd et forspring på 1-0 i kampe. Play-in-kampene spilles i et tæt forløb 2., 3., 5. og 6. marts. Nummer 9 og 10 spiller hjemme i første kamp og slutter ude i en eventuel kamp 4.

Bulldogs-truppen forsøger at ryste posen og glemme de seneste ugers mange nederlag. Som en anderledes optakt til søndagens hjemmekamp mod Hvidovre har spillerne været til socialt samvær uden for isen.

- Vi var ude at spise sammen fredag. Det var godt at være sammen uden for isen. Det kan forhåbentlig være med til at bringe ny energi til holdet. Vi skal trykke på reset-knappen, siger Martin Larsen, assisterende kaptajn i Odense Bulldogs.

Bulldogs har tabt de fire seneste kampe, og i de tre seneste er der lukket over seks mål ind i snit. Målscoren hedder 6-19 i de tre seneste kampe.

- Vi har ikke spillet sammen som en enhed og taget for mange udvisninger. Vi skal spille mere sammen som et hold, siger Martin Larsen.

I torsdags tabte Bulldogs 2-8 ude til topholdet Herning i en kamp, hvor Bulldogs fik 10 udvisninger.