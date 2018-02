Det bliver rigtig vanskeligt at få forhandlet et forlig på plads om nye overenskomster for læger, sygeplejersker og andre ansatte i de danske regioner, efter at forhandlingerne for de statsansatte er brudt sammen.

Det siger Grete Christensen, som er formand for sygeplejerskernes fagforening, DSR, og samtidig topforhandler for de ansatte i regionerne.

FAKTA: Uenige parter i staten kan få brug for en mægler Der er så langt mellem repræsentanterne for arbejdsgivere og lønmodtagere i staten, at parterne er gået hver til sit i uenighed. Fredag brød overenskomstforhandlingerne for 180.000 statsansatte sammen.



Situationen for de ansatte i kommuner og regioner er uafklaret. Kommunernes forhandlere mødes søndag for at forsøge at nå til enighed.



Læs her om, hvad der kan ske nu:



* De faglige organisationer forbereder et konfliktvarsel, som kan afsendes fra 28. februar.



* Dermed kan en konflikt tidligst bryde ud fra 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber.



* Arbejdsgiverne kan tilsvarende vælge at udsende et varsel om lockout, som er deres mulighed for at sende ansatte hjem uden løn. Indtil videre har arbejdsgiverne med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen erklæret sig klar til at forhandle videre.



* Hvis parterne ikke selv kan blive enige, og der varsles konflikt, kan forhandlingerne overgå til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til.



* Forligsmanden kan udskyde en varslet konflikt i 14 dage ad to omgange, mens der forhandles i Forligsinstitutionen. Herefter kan en konflikt bryde ud på femtedagen efter - altså den 4. april i forbindelse med de nuværende forhandlinger.



* Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt. Det samme gælder, hvis forligsmanden må opgive at nå frem til et mæglingsforslag.



* I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen bryder ind og løser konflikten med et lovindgreb.



Kilder: Forligsinstitutionen, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet og Ritzau.

- Jeg håber, at vi kan komme videre og undgå en konflikt, men det ser dystert ud i øjeblikket, siger formanden.

Hun er samtidig med i Forhandlingsfællesskabet, som forhandler med arbejdsgiverne på vegne af 560.000 ansatte i kommuner og regioner.

Og her skal parterne mødes søndag klokken 15 hos Kommunernes Landsforening (KL) for at genoptage forhandlingerne for første gang, siden parterne i staten gik hver til sit.

Der er foreløbig ingen nye særskilte møder i kalenderen for parterne på det regionale område.

- KL har tidligere gjort det klart for os, at de ikke var i stand til at forhandle en ramme, før der var lagt en ramme fast på det statslige område.

- Nu er jeg meget spændt på, om den udmelding holder. Eller om KL vil gøre noget på deres område, og at der så også kan ske noget på det regionale område, siger hun.

Forhandlingsfællesskabets næstformand, Dennis Kristensen, sagde fredag, at han venter et sammenbrud i forhandlingerne.

Ifølge Grete Christensen er sygeplejerskerne gået i gang med at forberede et konfliktvarsel, som kan sendes ud 28. februar.

- Det betyder, at vi sammen med vores tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne har afdækket, hvor vi mener, at det vil give god mening at udtage afdelinger til strejke, siger hun.

Og det er der sådan set ikke noget usædvanligt i, når der forhandles overenskomster, lyder det.

- Men denne gang har vi talt med flere af de andre organisationer, som jo ser ud til at skulle varsle konflikt samtidig, siger hun.

Det gælder blandt andet også lægerne. Lægeforeningen skriver på sin hjemmeside, at der ventes et sammenbrud i forhandlingerne for regioner og kommuner inden for de næste dage. Især løn er et stridspunkt.

- Der er opsving i Danmark, og det skal afspejle sig i et OK18-resultat, siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, og Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger, i et fælles indlæg.