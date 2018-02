Lynfrosten: En fremtidssikker bymidte

Der har gennem længere tid været fokus på "Lynfrosten". Der er god grund til at stikke en finger i jorden - også selvom grunden er forurenet.På den ene side er der ønsket om at øge væksten og fortsætte byens positive udvikling. Lynfrosten er et af de sidste erhvervsområder inden for byen, der kan udvikles. De gamle frysehuse pryder heller ikke ligefrem synet, når man kører ad Storebæltsvej ind mod byen. På den anden side er der et vigtigt miljøhensyn på spil. Ingen har rigtig overblik over, hvor meget grunden er forurenet fra Tjærekompagniets tid - men lugten af fenol hænger i luften. Det bør vi få et overblik over! Derudover vil et butikscenter på grunden påvirke omsætningen i midtbyen. "Jo større aflastningscenter, jo større konsekvenser for bymidten," slog Cowis fast i deres analyse af detailhandlen. Et samlet og stærkt handelsliv i bymidten er vigtigt. Derfor stemte S modsat blå blok i sin tid imod lokalplanen for REMA 1000 på Enghavevej. Den lukkede netop op for detailhandel uden for bymidten. Med slottets og midtbyens udvikling er der god grund til at fremtidssikre detailhandlen i midtbyen. En i mine øjne overset pointe fra COWI's rapport er forslaget om at give bymidten tid til at udvikle flere attraktive lokaler i mellemstørrelsen. Det vil formentlig kunne tiltrække nye butikskæder. Rapporten peger også på, at grundejerne i midtbyen kunne starte et samarbejde om ejendomsudvikling på tværs af ejendomsskel, så man i fællesskab kunne markedsføre Nyborg over for nye butikskæder og lave fælles retningslinjer i lejekontrakterne. På denne måde ville detailhandlen i bymidten stå sig stærkere i konkurrencen med og mod udviklingen som f.eks. den stigende handel på nettet. Lynfrostgrunden og detailhandlen i midtbyen bliver væsentlige elementer i den kommende strategiske plan for byen. En proces, som bør tage den nødvendige tid, så vi sammen kommer rundt om både handel, miljø og bosætning i planlægningen af Nyborgs fremtid.