Bogense: Siden Jeppe Kuhlmann i 2006 startede som selvstændig tømrermester, er det stort set kun gået én vej. Fremad. I 2012 kom der en entreprenørafdeling med i virksomheden, som to år senere blev til et selvstændigt entreprenørfirma under navnet JK Byg & Anlæg. Den del er flyttet til den tidligere busgarage på Jyllandsvej 2.

https://www.fyens.dk/nordfyn/Ledige-stillinger-Byggefirma-mangler-haandvaerkere/artikel/3067358

- Administrationen er selvfølgelig vokset støt i takt med vores forskellige aktiviteter. Da jeg opførte den første hal her på Fynsvej, var tanken egentlig, at det skulle være mig selv og et par svende med tiden. Men det er gået rigtigt stærkt. Nu skal vi blandt andet have plads til en ekstra byggeleder, fortæller Jeppe Kuhlmann.

Derfor er der netop rejst stålspær til et nyt byggeri på 273 kvadratmeter, der skal rumme virksomhedens kontorer og mødelokaler.

Den store nordfynske byggevirksomhed løser et bredt spektre af opgaver for både private og erhverv, og det er lige fra udskiftning af en dør for private til større byggeprojekter for erhvervslivet.

- Vi har lagt en profil for virksomheden, og er meget skarpe på at gøre det vi er gode til. Der er ikke planer om, at vi skal have en størrelse, hvor vi kan gå ud og byde på de her kæmpestore projekter. De senere år har det været svært at finde kvalificerede medarbejdere, men vi er stort set dem, vi skal være i marken nu, siger Jeppe Kuhlmann.

I anledning af rejsegildet på den nye administrationsbygning inviterer JK Byg & Montage alle interesserede til at kigge forbi torsdag den 1. marts klokken 15.30.

Der vil være pølser og noget at drikke, så Jeppe Kuhlmann beder om, at man melder sig til på mail: kontakt@jkbygogmontage.dk eller med en sms på telefon 22635796.