Særslev: Lige nu arbejder håndværkere hårdt for at lave den mest gennemgribende ombygning af Dagligbrugsen i Særslev nogensinde. Det begyndte de på i starten af januar og forventer at være færdige lørdag den 3. marts.

Det er for at imødekommende fremtidens krav om, at kølerum og frysermøbler skal drives mere miljøkorrekt af CO2 i stedet for freon, som får dem til at renovere hele supermarkedet, fortæller brugsuddeler Tony Thygesen.

- Så valgte vi at få et helt nyt og mere miljørigtigt CO2-anlæg nu, og i den forbindelse skulle vi have helt nye frostmøbler og kølemøbler.

Men det er ikke det eneste, der bliver lavet om. Hele butikken bliver vendt om, og da de gamle møbler skal erstattes, åbner det for en mulighed for at lave nyt gulv, i stedet for det gamle der var godt medtaget af tidens tand.

- Det har fået den helt store tur. Så alt er blevet skiftet, og butikken er lavet om til det nyeste koncept inden for Coop. Det, synes jeg selvfølgelig, er lækkert for mig, kunderne og personalet, for det åbner supermarkedet mere op, siger Tony Thygesen.