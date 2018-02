Svendborg: Planen er der, men det er pengene ikke. Endnu i hvert fald.

Derfor er der reelt set tale en slags skuffeplan, den som Svendborg Kommune har fået udarbejdet og som beskriver udviklingsmulighederne for den vestlige bydel.

Den 48 sider lange udviklingsplan er netop blevet godkendt i Erhverv- og Teknikudvalget og havner på byrådets bord på et møde på tirsdag, men det betyder altså ikke, at gravemaskinerne herefter sætter kurs mod området omkring Svendborg Idrætscenter på Ryttervej.

“ Når vi går i gang med at udvikle et område, så skal det gerne være sådan, at vi ved, hvor vi vil hen, og hvordan vi forestiller os, at det kommer til at se ud i fremtiden. Flemming Madsen (S), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget

Flemming Madsen (S), formand for Erhverv- og Teknikudvalget, kalder udviklingsplanen for et idekatalog, og han forklarer, at det indtil videre kun ligger fast, at der skal bygges et nyt landsstævnestadion.

- Når vi går i gang med at udvikle et område, så skal det gerne være sådan, at vi ved, hvor vi vil hen, og hvordan vi forestiller os, at det kommer til at se ud i fremtiden. Det handler blandt andet om, hvor der skal være stier, grønt og skov, og så må man udvikle området i delelementer, siger Flemming Madsen.