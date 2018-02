De fleste, som har været igennem en lufthavn i USA, ved, at det kan være en langsommelig affære. Amerikanerne er grundige, og det kan ofte betyde lange ventetider. Især hvis du kommer med eller skal på et udenrigsfly.

For at undgå de lange ventetider er de amerikanske luftfartsmyndigheder i gang med at teste en ny teknologi, som hurtigere kan bekræfte passagerernes identitet. Ansigtsgenkendelse er det nye våben mod lange køer, og det er en teknologi, som vi også er begyndt at se i de mest avancerede mobiltelefoner. Den nye identifikationsmodel er i øjeblikket i brug i en af USA's største lufthavne, Los Angeles International Airport, der er verdens fjerdetravleste lufthavn.

Den 30. januar begyndte USA's Transportation Security Administration (TSA) på en treugers test med ansigtsbiometri på de passagerer, der checker ind i en af lufthavnens terminaler, i håb om at reducere lange ventetider i sikkerhedskøen. Skulle det virke, kan det blive en stor succes. Rettighedsfortalere, som kæmper mod overvågning, er lunkne over for teknologien. TSA oplyser, at ansigtsgenkendelsesdata kun midlertidigt bliver opbevaret i systemets computer og slettes, så snart passageren er trådt om bord på flyet. Man forbeholder sig dog retten til at holde styr på statistiske data fra forsøget. (Berlingske)