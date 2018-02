Skattene omfatter blandt andet en armring, som da den fremkom i 1775 blev tolket som selveste Odins smykke. Om end man i dag mere nøgternt konstaterer, at den nok snarere har siddet på håndleddet af en stormand - måske en kriger. Helt i særklasse ifølge eksperterne er tre cirkulære brocher, der er udsmykket med små, påloddede sølvkugler. Selv med moderne redskaber ville det være vanskeligt at eftergøre vikingernes teknik, og det antages, at smykkerne er lavet i et kongeligt værksted - måske endda på kongens bud.

Lige nu mødes fem sølvskatte i Odense efter adskillelse i cirka 1040 år. Sølvskattene er fundet på vikingeborgen Nonnebakken syd for Odense Å i årene mellem 1775 og 2015, og enkelte af genstandene har hidtil ligget på Møntergården, mens hovedparten har indgået i Nationalmuseets udstilling. I forbindelse med udstillingen "Knuds Odense - Vikingernes by" på Møntergården har Odense Bys Museer fået lov at låne de dele af skattene, som indgår i Nationalmuseets samling - og således er det for første gang nogensinde muligt at fremvise sølvsmykkerne og sølvmønterne samlet i én montre.

Nonnebakken, hvor sølvskattene blev fundet, er en af fem ringborge - såkaldte Trelleborge - inden for det nuværende danske område. Men på trods af, at der er foretaget omfattende udgravninger på de fire andre anlæg - og kun meget begrænsede udgravninger på den fynske - er det påfaldende, at der er fremkommet hele fem sølvskatte her.

De andre anlæg kan også opvise spektakulære fund, men slet ikke i samme omfang. Skyldes det mon, at Nonnebakken havde en særlig funktion? Er skattene glemt, da man har forladt stedet, eller har de virkelig haft noget med Odin at gøre? Der er masser af stof til eftertanke - men lige nu glæder Odense Bys Museer sig over, at det for en kort stund endnu er muligt at beskue de fem sølvskatte på Møntergården.

Søndag den 11. marts er sidste åbningsdag på udstillingen "Knuds Odense - Vikingernes by". Herefter slutter skattenes kortvarige genforening, efter at de har været adskilt, siden de blev lagt i jorden på borgbanken syd for Odense Å i årene omkring 975/980 - da Harald Blåtand var konge.