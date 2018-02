Kort før kampen blev DJ Aligator afbrudt i højtalerne og afløst af livemusik. Til at hæve stemningen en tand mere i hallen havde Odense HC nemlig inviteret ingen ringere end den fynske Elvis med det borgerlige navn Henrik Busborg. Og så gav kongen af rock and roll den ellers fuld skrue med et Odense HC-halstørklæde om nakken.

Ud over Elvis var en anden trofast fan også på plads i et af Odense Idrætshals gule sæder. Det var ikke en konge, men en tidligere borgmester i Odense, nemlig Anker Boye.

Til kampen var Odense store favoritter. Faktisk havde bookmakerne og deres spillere tilsammen vurderet, at Odense HC måtte være hele 11 mål bedre end gæsterne fra Ajax København.

Og den gode håndbold, som gør Odense HC stærke for tiden, er også noget det danske publikum vil betale for at se. Fynboerne er - målt på ude- og hjemmebane samlet - det hold, som flest har set i sæsonen. På hjemmebane-statistikken kan kun Team Esbjerg prale af bedre besøgstal. Til kampen mod Ajax København fredag, som måske ikke kan kaldes topkamp, Hævede Odense HC faktisk sit gennemsnit, da 1878 var på plads.

Og det var noget, der glædede direktør Mark Jespersen.

- Det er rigtig fedt. Vi har sæsonkortholderne, som er her hver gang, og så har vi nogle trofaste sponsorer, sagde han.

Nogle af dem, der var med til at fylde op på rækkerne var Odense HC's sydfynske støtteforening Fåborg Håndboldvenner, som havde en god flok med i bus, og som heppede godt med bag målet.