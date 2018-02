Odense HC kom som ventet et skridt nærmere en top to-placering i grundspillet, da holdet fredag aften kørte ligaens bundhold, Ajax København, ud af Odense Idrætshal.

I kampens første minutter var det Emily Stang Sando i Odense-målet, der sammen med forsvaret viste klassen. Mens Odense HC's angreb haltede lidt, lukkede defensiven Ajax helt ned, og udeholdet skulle bruge syv forsøg, før de fik bolden forbi den norske målmand. Og så var et hul allerede slået.

Odense HC - Ajax København 35-16 (17-8) Ligaen, kvinder



Kampens gang: 2-0, 3-1, 6-4, 8-5, 10-5, 13-7, 15-7 (17-8) 18-9, 20-9, 21-11, 24-12, 28-14, 31-15, 33-16, 35-16.



Mål: Odense HC: Stine Jørgensen 6, Mette Tranborg 5, Nadia Offendal 5, Freja Cohrt 4, Trine Østergaard 4, Jessica Quintino 3, Kamilla Kristensen 3, Pearl van der Wissel 2, Susanne Madsen 2, Mie Højlund 1 Ajax København: Ida-Marie Moesgaard Dahl 5, Anne Tolstrup Petersen 3, Isabella Jacobsen 3, Simone Pedersen 2, Nikoline Brøns 1, Stine Nørklit Lønborg 1, Sylvia Gamys 1.



Bedste spillere: Odense HC: Emily Sando Ajax København: Ida-Marie Moesgaard Dahl



Udvisninger: Odense HC: 0 Ajax København: 1



Dommere: Nichlas Nygaard og Claus Adelgaard Præstation: God



Tilskuere: 1878



Odense HC's næste kamp: 2. marts klokken 18.30: Aarhus United - Odense HC

I løbet af halvlegen fandt fynboerne tålmodigheden i angrebet, og så var der åbnet for scoringerne. Især de store skytter Stine Jørgensen og Mette Tranborg havde held til at sætte bolden i kassen. Som forspringet blev større, begyndte cheftræner Jan Pytlick at skifte mere ud, og breddeforskellen på de to hold blev hurtigt tydelig. For om det var Jørgensen, Højlund, Van der Wissel eller Offendal, som var inde, så virkede de orangeklædte meget stærkere end københavnerne.

Imens havde forsvaret med Susanne Madsen i midten godt fat i Ajax. Kathrine Heindal sad kampen ude med en øm akillessene, men det var ikke til at se på den orange mur, og Madsen havde mange gode parader.

Til sidst i halvlegen gik det alt for stærkt for udeholdet. Et par sløve afslutninger af Ajax, et par Freja Cohrt-spurter, og så stod det 17-8 ved pausen. Og så så den kamp ud til at være afgjort. Og det var den.