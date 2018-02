Det er ikke første gang, at ulve tager for sig af fårene hos Storålam i Holsterbro.

Det var en ulv, som var på spil, da 21 får i begyndelsen af februar blev dræbt hos Storålam i Holsterbro.

Det viser en DNA-prøve foretaget af Miljøstyrelsen, skriver Jyllands-Posten.

Fårene opholdte sig ellers bag, hvad der skulle være en ulvesikret indhegning, men indhegningen var ødelagt af krondyr.

Storålam har ved flere lejligheder haft problemer med ulve. Det sagde fåreavler Jørgen Blazejewicz til TV MidtVest efter angrebet i starten af februar.

Her fortalte han, at det var naboen, som varskoede ham om det blodige angreb.

- Det er et frygteligt syn. Det er helt meningsløst. Selvfølgelig kan der altid ske noget med dyr, der er ude i naturen, men slet, slet ikke sådan noget som det her. Det er fuldstændig vanvittigt, sagde han til TV MidtVest.

Miljøstyrelsen har siden angrebet ved Storålam opstillet hegnsvogtere på Naturstyrelsens hegn i området.

Det er elektroniske kasser, som kan sende en SMS til vedkommende, hvis dyr er bag, såfremt der registreres en fejl på hegnet.

Ulven er fredet i henhold til et EU-direktiv.

I januar sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) dog til Jyllands-Posten, at der kan være et behov for at regulere ulven, "hvor der sker angreb på husdyr, og hvor den skaber frygt både hos mennesker og dyr".

De danske myndigheder rykkede i 2017 ud til 95 tilfælde, som blev mistænkt for at være ulveangreb. Mindst 20 ulveangreb blev registreret samme år.