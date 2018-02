Formstærke Silkeborg-Voel mangler et point, før klubben kan indløse billet til slutspillet i HTH Go Ligaen.

Silkeborg-Voels håndboldkvinder er meget tæt på at kunne booke en billet til HTH Go Ligaens slutspil efter fredagens hjemmesejr på 29-26 over Aarhus United.

For at være matematisk sikker på at slutte blandt rækkens bedste otte hold mangler Silkeborg kun et enkelt point i de sidste tre spillerunder. Pointtab til TTH Holstebro og Randers HK kan også bane vej for en slutspilsplads.

For Aarhus United betyder fredagens nederlag, at aarhusianerne på ligaens tiendeplads får svært ved at nå med i det fine selskab, da klubben formentlig skal bruge lutter sejre i de sidste tre spillerunder - selv det kan vise sig ikke at være nok.

Aarhusianerne fulgte med Silkeborg-Voel frem til slutningen af første halvleg, hvor det lykkedes hjemmeholdet at spille sig til et forspring på tre mål ved pausen.

I begyndelsen af anden halvleg voksede føringen, før aarhusianerne ramte en god periode. Nede med 20-22 havde Aarhus United bolden og kunne have reduceret yderligere, men det skete ikke.

I stedet lukkede Silkeborg-Voel kampen og kunne fejre den sjette sejr i de sidste syv kampe.

Angrebsmæssigt var Emilie Ytting Pedersen og Sofie Bæk Andersen med syv scoringer hver for silkeborgenserne de mest fremtonende spillere.

I Odense delte hjemmeholdet bank ud til ligaens bundprop, Ajax København. Fynboerne vandt med hele 35-16 og er dermed tilbage på andenpladsen, som FC Midtjylland tog sig til låns torsdag.

Landsholdsanfører Stine Jørgensen blev topscorer med seks mål.