Storbritanniens forventninger til sit fremtidige forhold til EU bygger stadig på ren illusion.

Det er meldingen fra EU-præsident Donald Tusk efter et uformelt topmøde i Bruxelles for de 27 lande, der bliver i EU.

- Jeg er glad for, at den britiske regering nærmer sig en mere detaljeret position, siger Donald Tusk.

- Men hvis medierapporterne er rigtige, er jeg bange for, at den britiske position i dag er baseret på ren illusion, siger han.

Så er kage-filosofien stadig i live, lyder det fra EU-præsidenten med henvisning til, at man ikke både kan spise kagen og beholde den.

Han reagerer på meldinger om, at briterne efter deres exit ønsker en såkaldt "styret divergens" i forhold til EU's regler.

At de på nogle områder vil være helt med på EU's regler, på andre vil de afvige lidt, mens de på atter andre vil gå efter deres egne regler.

Men Donald Tusk advarer på forhånd om, at Storbritannien ikke får lov bare at plukke alle godbidderne i EU efter deres exit.

Han siger også, at de andre 27 EU-lande hele tiden har fastslået, at der ikke kan blive tale om "et indre marked a la carte".

- Det vil blive ved med at være et afgørende princip. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger han.

EU-præsidenten skal på torsdag i næste uge møde den britiske premierminister, Theresa May, i London.

Det er, dagen før hun vil holde en stor tale om, hvordan hun ser Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter exit.

Mays tale er annonceret, efter at hun torsdag samlede et større antal ledende ministre på sit landsted, Chequers, for at finde fælles fodslag i sin splittede regering.

Donald Tusk siger, at han på et nyt topmøde i marts vil spille ud med et forslag til EU27-landenes retningslinjer for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

- Vores hensigt er at vedtage disse retningslinjer, uanset om Storbritannien er klar med sin vision for det fremtidige forhold eller ej, siger EU-præsidenten.

Han siger, at det selvfølgelig vil være bedst, hvis briterne er klar.

- Men vi kan ikke stå og vente, siger Donald Tusk.

- Jeg håber at få noget større klarhed over Storbritanniens planer i næste uge, når jeg møder premierminister May i London, siger han.

Storbritannien forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat og forhandler i øjeblikket om en overgangsordning.