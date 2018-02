Skydning: Ved EM på 10 meter i ungarske Györ kunne fynske Stine Nielsen fredag bytte sin sølvmedalje fra 2017 ud med en medalje af guld, da hun skød sig til tops i damernes riffelkonkurrence, som havde dansk dominans i finalen.

Både Stine Nielsen og Rikke Mæng imponerede således i dagens konkurrence, da de to danskere bookede en plads i finalen - Nielsen med 627,6 og Mæng med 625,1 point i den indledende skydning.

I finalen kom Stine Nielsen godt fra start, og midtvejs i konkurrencen lagde hun sig i spidsen - en føring, som holdt hele vejen hjem.

På finalens sidste skud havde Stine Nielsen et forspring på 1,2 point ned til polske Komorowska på andenpladsen, og selv om Stine Nielsen satte et nervøst skud på 9,7, var det nok til at slå polakken. Danskeren score i finalen lød på 249,1.

Det var naturligvis en rigtig glad europamaster, der satte ord på en af sine største sejre i karrieren:

- Jeg er utrolig glad og stolt over min præstation. Jeg har arbejdet hårdt for at nå hertil, og det er dejligt, at nu det giver pote. Jeg har mange følelser, der farer rundt i kroppen nu, sagde en rørt Stine Nielsen.

Mens Stine Nielsen også sidste år stod i EM-finalen, hvor hun vandt sølv, var det første gang for Rikke Mæng, der med en fjerdeplads også leverede sin bedste præstation ved et mesterskab.

EM i Györ er første internationale mesterskab, der afvikles efter nye regler for damer og damejuniorer, som nu skyder det samme antal skud som herrerne - nemlig 60 og ikke 40 som tidligere.