Købmand Ole Ringbo fra Rema 1000 på Skibhusvej havde håbet på at kunne åbne igen lørdag efter brand hos overboen. I løbet af fredagen blev han meget klogere. Nu kan der gå op til tre uger, før forretningen åbner igen.

For købmand Ole Ringbo bliver fredag den 23. februar en dag, han helst vil glemme så hurtigt som muligt. For det første trængte der vand ind i hans butik, Rema 1000 på Skibhusvej 83, efter brand hos overboen, vandpibecaféen Four Seasons: For det andet brugte han meget at dagen på at smide mad ud. Mellem 12 og 14 containere blev det til. - Vi har måttet kassere langt flere varer, end vi havde regnet med, for der var jo ikke noget i butikken som sådan, hverken røg eller noget. Men alligevel er mellem 25 og 30 procent af varerne røget ud i dag. - Jeg vil vove den påstand, at der var intet af det, vi smed ud, der fejlede noget. Men mel kan for eksempel meget hurtigt tage smag af noget. Jeg tror ikke, det har gjort det, men tvivlen afgør sagen. Vi skal ikke have nogen, der bliver syge af at spist noget, vi ikke har smidt ud. Og så er det jo ikke kun mig, der bliver anklaget, så er det de 330 andre købmænd i Rema 1000, som også bliver ramt. Derfor skal det bare smides ud, selv om det absolut ikke er sjovt. Og madspildet stopper måske endda ikke engang her: - De varer, jeg har fået i dag (fredag. red.), er røget videre ud til Rema 1000 i Marienlund, både køl og frost. Lørdag vurderer vi, hvor meget han kan nå at sælge af det, jeg har i mine kødbokse, og resten er vi nødt til at smide ud.

Kan gå tre uger før butik åbner igen

Ole Ringbo slog ellers optimistiske toner an fredag formiddag. - Vi skal have ryddet op ude foran og fjernet alt vandet herinde. Alt skal flaske sig, men gør det det, så håber jeg, at vi kan have kunder igen lørdag, sagde han til fyens.dk. Men i takt med, at flere eksperter fra Skadeservice Danmark kom ind over sagen fredag, stod det hurtigt klart, at han her havde været alt for optimistisk i sin vurdering. Nu lyder meldingen, at forretningen åbner igen om maksimalt tre uger: - Jeg troede bare, der skulle suges noget vand op, og så kunne vi få nye varer ind. Men den gik ikke. Det betondække, der er over vores loft, skal være tørt, inden vi kan få sat nyt loft op. Det tager op til 10 dage, før det er tørt - og det skal være både på den her side og hos overboen. Så der går mellem en og tre uger, før vi kan åbne igen, siger Ole Ringbo.

Er forsikret