Den danske riffelskytte Stine Nielsen kan skrive europamester på cv'et.

Fredag overgik hun sidste års sølvmedalje, da hun vandt guld på 10 meteren ved EM i ungarske Györ. Det oplyser Dansk Skytte Union i en pressemeddelelse.

Midtvejs i fredagens finale kom Stine Nielsen foran, og hun holdt føringen hele vejen hjem trods et nervøst sidste skud.

Danskeren blev noteret for 249,1 point, hvilket var 0,4 point mere end polakken Katarzyna Komorowska, der snuppede sølvet.

- Jeg er utrolig glad og stolt over min præstation. Jeg har arbejdet hårdt for at nå hertil, og det er dejligt, at nu det giver pote. Jeg har mange følelser, der farer rundt i kroppen nu, siger 27-årige Stine Nielsen.

Det kunne være blevet til yderligere en dansk medalje, men Rikke Mæng Ibsen måtte nøjes med en fjerdeplads i finalen. Hun var 2,4 point fra at være blandt de tre skytter, som skulle skyde om medaljer.

For halvandet år siden sluttede Stine Nielsen som nummer 38 i kvalifikationen ved OL i Rio i samme disciplin, som hun fredag vandt EM-guld i. Hun deltog også ved OL i London i 2012, hvor hun blev nummer ni i disciplinen.