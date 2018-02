En 69-årig mand fra Odense er tiltalt for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med sit barnebarn, fra hun var cirka seks år til 11 år gammel.

Gennem mere end fem år blev en pige seksuelt misbrugt af sin i dag 69-årige bedstefar fra Odense.

Det fremgår af et anklageskrift, avisen har fået aktindsigt i, forud for retssagen mod den 69-årige mand, som finder sted mandag ved Retten i Odense.

Ifølge anklageskriftet tiltvang bedstefaren sig til at have andet seksuelt forhold end samleje med sit barnebarn, fra pigen var bare seks år gammel og indtil hun var omkring 11 år. Det skete fra cirka den 1. marts 2012 til den 30. juni 2017, og igen fra 30. juni 2017 til september 2017.

I anklageskriftet står der, at manden udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed til at misbruge pigen seksuelt, blandt andet ved at beføle hende i skridtet og på brysterne inden for og uden på tøjet, samt en række øvrige seksuelle overgreb.

Det fremgår ikke, om overgrebene har fundet sted på mandens bopæl eller andre steder.

Anklagemyndigheden har lagt op til, at der idømmes den 69-årige bedstefar en fængselsstraf, ligesom han fratages mulighed for, at børn under 18 år opholder sig i hans bolig og at han ikke selv må opholde sig steder, hvor der er børn til stede.

Eftersom sagen mandag kører ved Retten i Odense som en domsmandssag betyder det, at den 69-årige mand nægter hele eller dele af anklageskriftet.