Lørdag 24. februarKl. 10: Take Back the StageKl. 16 og 20: Udsigter fra min bedstemors køkkenKl. 18: Berliner CabaretSøndag 25. februarKl. 11.30: Nye kortfilm om Det GodeKl. 13: Under Det Danske StråtagKl. 16: Feministisk SalonKl. 20: Afslutningse program på www.brechtfestival.dk

Skuespiller Anette Asp Christensen gav sig for nogle år siden i kast med at afdække sin egen slægt og har både fået ideen og står for udførelsen af sin teaterperformance, der i går og i dag bliver opført i private svendborgensiske køkkener.

Med sin bedstemor-dukke får Anette Asp Christensen den nære fortid gjort så nærværende, at publikum får serveret bedstemors kaffe og boller med tandsmør samt den sønderjyske svesketærte, som hun har overladt til sit barnebarn at få lavet. Hendes broderede pude ligger på stolen, hendes voksdug på bordet. Og på et lille skab er både hendes brilleetui og papkassen, som engang gemte på de lynlåse, bedstemor sprættede af aflagt tøj for at sy dem i nye klæder.

Og donnerwetter for en bedstemor. Ikke at hun er en af den slags med slag i. Hun tøffer snarere forsigtigt rundt og indvier venligt sine gæster i sin historie på klingende sønderjysk, fra da hun blev født i Bjerndrup Sogn, døbt, konfirmeret og gift i Kliplev Kirke.

Om faderen, der døde efter at have fået en granatsplint i benet under 1. verdenskrig. Broderen, der som tysker blev sendt til østfronten. Om sparsommelighed og glæden ved at nøde andre til at drikke lidt mere kaffe og spise lidt mere fra det sønderjyske kaffebord.