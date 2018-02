Der har været et lidt tøvende tilløb, men nu melder Peter Rahbæk Juel og Socialdemokratiet sig parate til at rive bygninger ned i Vollsmose. Ifølge borgmesteren er investorer ikke afvisende over for at bygge nyt i den omdiskuterede bydel.

Deres foreløbige melding har forsigtig lydt, at de ikke vil afvise, at en del af løsningen på ghettoproblemerne i Vollsmose kan være at rive bygninger ned og flytte beboerne til andre dele af byen. Men nu bliver Socialdemokratiet - med borgmester Peter Rahbæk Juel i front - mere direkte og mere konkrete. Flertal for at rive ned Socialdemokratiet står langt fra alene med ønsket om at komme ghettoproblemerne i Vollsmose til livs ved blandt andet at rive blokke ned.



Borgmesterens udmelding er en opbakning til tidligere forslag fra blandt andre Venstre, Konservative, SF og Dansk Folkeparti. Og Radikale har heller ikke afvist muligheden. - Problemerne er størst i Bøgeparken. Det betyder, jeg gerne vil rive bygninger ned i Bøgeparken - det er der, vi skal begynde, siger Rahbæk Juel. - Men det er vigtigt, at det bliver strategiske nedrivninger. Der skal være en plan for, hvad der skal bygges i stedet, og hvor beboerne skal flytte hen. Og så skal det være i en god proces med beboerdemokratiet i Vollsmose. Der har været masser af planer for et bedre Vollsmose gennem årene. Hvorfor skulle det lykkes for alvor at gøre en forskel denne gang? - På den lokale bane er der en ny dynamik i det nye byråd. Og så står vi med en bedre hånd, end vi har gjort i 5, 10, 15 år. Der er interesse for at investere i Odense, og det kan også komme Vollsmose til gavn. Jeg har været i dialog med både erhvervsfolk og investorer, der ikke er afvisende over for at investere i at bygge nyt i Vollsmose. Jeg erkender blankt, at det bliver en udfordring, og at vi skal være dygtige. Men det er lykkedes i Gellerup, hvor der er revet bygninger ned, og investorer har bygget op, fremhæver Peter Rahbæk Juel.

En stor øvelse

I Vollsmose har boligforeningerne i forbindelse med de gentagende nedrivningsdiskussioner understreget, at der er ventelister til lejlighederne i bydelen, at lejlighederne er i fin stand, og at man med eventuelle nedrivninger risikerer blot at flytte problemerne til andre boligområder. Det anerkender borgmesteren. - Vi skal ikke lave et nyt belastet boligområde, og derfor skal nedrivningerne ikke stå alene. Står det til mig, skal vi også kigge på beskæftigelsesdelen, på tilbuddene til børn og unge, på danskundervisningen, siger han. Findes der overhovedet nok ledige, billige boliger i Odense at flytte beboerne hen i? - Jeg har svært ved at forestille mig, at vi ikke skal bygge flere almene boliger. Men det er en stor øvelse, og ingen kan lige nu svare på, hvor de skal flytte hen. Derfor skal vi være en blanding af faste i kødet omkring, at vi vil det her, men også have tålmodighed. Vi vil have et mere blandet boligområde, men det kommer til at tage år. Hvad med regningen. Det er dyrt at rive ned, fordi der blandt andet er lån i bygningerne. Hvem skal betale? - Det mest indlysende er, at vi bruger penge fra Landsbyggefonden, og så har jeg en forventning om, at regeringen med deres kommende ghettoudspil bakker op med ressourcer, siger Peter Rahbæk Juel.

