Her er gazellerne B & B Byg ApS, FaaborgBakkekildegaard Byens Tag ApS, Ringe Bcm Transtech A/S, Broby Faaborg Autoteknik ApS, Faaborg Faaborg El ApS, Faaborg Faaborg Jern ApS, Faaborg Jack Foged A/S, Broby Kirkeby & Thrane A/S, Broby Kroghs El Teknik ApS, Broby Moeskjaer ApS, Årslev P.I.T. Hegn A/S, Ringe, Rebra ApS, Faaborg Ryslinge Tagdækning A/S, Kværndrup Peter Thuesen Aps, Ryslinge Vantinge VVS ApS, Ringe Volstrup Tømrerforretning ApS, Ringe Østerskov Byg ApS, Broby

- Det er en generel tendens, at det går godt - særligt for håndværkervirksomhederne. Det er dem, der er flest af på listen, og dem som oplever den største vækst. Der er gang i mange store byggeprojekter i området, så der er meget arbejde. Faktisk oplever jeg, at flere kunne vokse endnu mere, hvis blot de kunne få arbejdskraft nok. Lige nu står mange håndværkervirksomheder og mangler uddannede håndværkere, siger John Mogensen til nyhedsbrevet.

Sammenlignet med 2016 er der tre flere på listen, og flere er helt nye. Ifølge erhvervskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune, John Mogensen, er listen et passende billede på, hvordan det går med virksomhederne i kommunen. Generelt var 2017 nemlig et godt år.

Faaborg-Midtfyn: Hele 17 Faaborg-midtfynske selskaber gjorde sig i 2017 fortjent til en plads på dagbladet Børsens liste over virksomheder, der over en fire-årig periode har haft solid vækst og sorte tal på bundlinjen.

Det går også godt for flere af de lokale produktionsvirksomheder, men de vokser typisk ikke helt så meget, og derfor når de lige knapt op på gazelle-niveau, vurderer John Mogensen.

- Hvis produktionsvirksomhederne skal med på listen, skal de have nogle store ordrer, typisk nogle nye ordrer. Det er eksempelvis lykkedes for BCM Transtech i Broby og Faaborg Jern at komme ind på nye markeder og derved få væksten op, siger John Mogensen.

Endnu et udtryk for, at det faktisk går godt i kommunen er, at der på landsplan har været en del konkurser sidste år. Men den tendens ser ikke ud til at have ramt det faaborg-midtfynske.

- Jeg har ikke adgang til de aktuelle tal, men jeg har ikke indtryk af, at ret mange måtte gå konkurs sidste år. Det er også et udtryk for, at det går godt, siger John Mogensen til nyhedsbrevet.

Virksomheden, der har oplevet de højeste vækst er Faaborg El, der er vokset med 304,2 procent over de seneste fire år.