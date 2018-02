Fyns Amts Avis mener: Der må være grænser

De politiske partier skal ikke høre noget for at søge den størst mulige vælgertilslutning ved det næste folketingsvalg.

Det ligger i både deres og det repræsentative folkestyres natur.

Men den skingre debat om udlændinge, hvor politikerne overbyder hinanden i mangel på empati og ganske elementær medmenneskelighed, taget i betragtning, burde der ærlig talt være grænser for, hvor langt partierne vil gå.

“ Men ét er Dansk Folkeparti. Der er intet fra den kant, som ikke lever op til forventningerne.

Motiverne til partiernes snævertsynede fokus på udlændingepolitik, skal man hverken være professor eller politisk kommentator for at få øje på.

Det er der stemmer i. Og tilsyneladende flest i forslag, der tilhører kategorien "fremmedfjendske".

Det er lykkes et stort flertal i Folketinget at gøre udlændinge og indvandring til et noget nær altoverskyggende samfundsproblem og roden til alt ondt.

Og der er tilsyneladende ingen grænser for partiernes og politikerne fantasi, når der skal findes på metoder til at få ondet rykket op med rode.

Forslag og kampagner, som ingen for bare ti år siden havde turde udtænke, er i dag hverdagskost på den politiske dagsorden og i diskussionerne mand og mand imellem.

Som da Folketingets næststørste parti, Dansk Folkeparti, forleden fandt det relevant at lægge en afstemning ud på Facebook: Er somaliske kvinder i Danmark "en byrde" eller "en berigelse", lød valgmulighederne.

Et hadefuldt og diskriminerende indlæg i debatten, som ovenikøbet var inspireret af et manipuleret og fejlbehæftet TV2-indslag om en gruppe somaliske kvinder, hvoraf ingen angiveligt talte dansk.

Det var også Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen, som forleden foreslog at lade danske statsborgere, der går i "hellig krig" på udenlandsk jord, likvidere.

En udtalelse, Peter Kofod Poulsen siden dog trak tilbage med en forklaring om, at den var "en lille smule klodset".

Noget andet er de partier, som i den indædte og evige kamp om vælgernes gunst tilsyneladende er parate til både at bryde loven og give køb på ganske almindelig, elementær humanisme.

Et flertal af partier har således valgt at se gennem fingre med en udlændingeminister, der er på kant med både loven og pligten til at tale sandt i Folketinget.

Og Socialdemokratiet har for ganske nylig præsenteret en udlændingepolitik, der helt fratager udlændinge muligheden for at søge asyl i Danmark, som et valgoplæg.

Endnu et forslag af den slags, der tyder på, at svaret på spørgsmålet om, hvorvidt der slet ingen grænser er for, hvor langt partierne vil gå, er et nedslående nej.